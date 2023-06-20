Были поражены паразитами. Почему срубили березы на бульваре Эркиндик

Березы на бульваре Эркиндик были поражены насекомыми-паразитами.
В Бишкекзеленхозе прокомментировали сообщение читательницы 24.kg о вырубке деревьев.
«Так как деревья находятся в аварийном состоянии, необходимо было произвести санитарную обрезку. Имеются заключение института биологии и акты на снос со стороны Чуй-Бишкекского территориального управления по защите экологии Министерства экологии и природных ресурсов», — добавили в предприятии.
Отметим, что, по мнению читательницы, спилили здоровые деревья.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/268472/
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