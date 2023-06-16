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Во время футбольного матча Кыргызстан—Иран будут задействованы более 2000 милиционеров

На стадионе имени Д.Омурзакова 16 июня пройдет матч первого турнира Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА/CAFA) между сборной Кыргызстана и Ирана.

Как сообщила пресс-служба ГУВД города Бишкек, в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан задействованы более 2000 сотрудников бишкекского гарнизона.

ГУВД столицы призывает граждан не нарушать общественный порядок и нормы общепринятого поведения, не проносить с собой на территорию стадиона запрещенные предметы.

АКИpress

           

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