Во время футбольного матча Кыргызстан—Иран будут задействованы более 2000 милиционеров

На стадионе имени Д.Омурзакова 16 июня пройдет матч первого турнира Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА/CAFA) между сборной Кыргызстана и Ирана.
Как сообщила пресс-служба ГУВД города Бишкек, в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан задействованы более 2000 сотрудников бишкекского гарнизона.
ГУВД столицы призывает граждан не нарушать общественный порядок и нормы общепринятого поведения, не проносить с собой на территорию стадиона запрещенные предметы.
АКИpress
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