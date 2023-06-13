Звезды эстрады примут участие в концерте ведущего солиста оперы Мурата Дербишалиева

За дирижерским пультом симфонического оркестра театра – народный артист КР Нурматбек Полотов.
17 июня в 18:30 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева состоится сольный концерт ведущего солиста оперы Мурата Дербишалиева.
Как рассказали в театре, в программе прозвучат мировая оперная классика, неаполитанские песни, романсы, популярные произведения кыргызских композиторов.
В концерте примут участие заслуженная артистка КР Айзирек Момунова, Данияр Долотбаков, популярные эстрадные исполнители Кайрат Примбердиев, Султан Садыралиев и другие.
За дирижерским пультом симфонического оркестра театра – народный артист КР Нурматбек Полотов.
Дербишалиев является солистом оперы, исполняющим ведущие вокальные партии в спектаклях мировой, европейской и национальной классики, среди которых - "Травиата", "Риголетто", "Князь Игорь", Аида", "Ай-Чурок", "Аста секин, колукту!", "Евгений Онегин" и другие.
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