В МИД Кыргызстана отреагировали на обвинения правозащитницы в бездействии

В МИД Кыргызстана отреагировали на обвинения правозащитницы Валентины Чупик в бездействии.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Заявление Валентины Чупик телеканалу «Вот Так» о том, что посольство КР никак не реагирует, когда кыргызстанцев отправляют на войну, не соответствует действительности. Министерство, а также посольство Кыргызстана в России на постоянной основе ведут работу, направленную на защиту прав и законных интересов граждан республики, пребывающих в РФ. В частности, ведутся регулярные переговоры с российской стороной по вопросам, касающимся правового положения соотечественников. В дипмиссии ведется ежедневный прием граждан по юридическим вопросам. С начала года юридическую помощь получили порядка 5,6 тысячи граждан, больше 45 тысяч человек — консультации», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркивают: в адрес посольства не поступали заявления от граждан или их близких родственников о том, что их заставляют участвовать в боевых действиях на территории Украины.



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