В МИД Кыргызстана отреагировали на обвинения правозащитницы в бездействии

В МИД Кыргызстана отреагировали на обвинения правозащитницы Валентины Чупик в бездействии.
Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Заявление Валентины Чупик телеканалу «Вот Так» о том, что посольство КР никак не реагирует, когда кыргызстанцев отправляют на войну, не соответствует действительности. Министерство, а также посольство Кыргызстана в России на постоянной основе ведут работу, направленную на защиту прав и законных интересов граждан республики, пребывающих в РФ. В частности, ведутся регулярные переговоры с российской стороной по вопросам, касающимся правового положения соотечественников. В дипмиссии ведется ежедневный прием граждан по юридическим вопросам. С начала года юридическую помощь получили порядка 5,6 тысячи граждан, больше 45 тысяч человек — консультации», — говорится в сообщении.
В МИД подчеркивают: в адрес посольства не поступали заявления от граждан или их близких родственников о том, что их заставляют участвовать в боевых действиях на территории Украины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/267892/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!