В Кой-Таше военнослужащий получил огнестрельное ранение

Сегодня, 6 июня, военнослужащий войсковой части №73809, которая расположена в селе Кой-Таш Чуйской области, получил огнестрельное ранение.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
По информации ведомства, огнестрельное ранение было получено в результате неосторожного обращения с оружием со стороны самого военного.
"В одной из клиник столицы он был срочно прооперирован. Состояние военнослужащего в настоящий момент удовлетворительное", - сообщили в ведомстве.
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