В Кой-Таше военнослужащий получил огнестрельное ранение

Сегодня, 6 июня, военнослужащий войсковой части №73809, которая расположена в селе Кой-Таш Чуйской области, получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации ведомства, огнестрельное ранение было получено в результате неосторожного обращения с оружием со стороны самого военного.

"В одной из клиник столицы он был срочно прооперирован. Состояние военнослужащего в настоящий момент удовлетворительное", - сообщили в ведомстве.



URL: https://kaktus.media/481947