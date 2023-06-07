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В Кой-Таше военнослужащий получил огнестрельное ранение

Сегодня, 6 июня, военнослужащий войсковой части №73809, которая расположена в селе Кой-Таш Чуйской области, получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации ведомства, огнестрельное ранение было получено в результате неосторожного обращения с оружием со стороны самого военного.

"В одной из клиник столицы он был срочно прооперирован. Состояние военнослужащего в настоящий момент удовлетворительное", - сообщили в ведомстве.
 

URL: https://kaktus.media/481947

           

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