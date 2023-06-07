Эмир Катара назвал 3 экономические сферы для сотрудничества с Кыргызстаном

На данный момент стороны проводят переговоры в узком формате.
Катар и Кыргызстан постараются организовать государственные встречи и встречи между министерствами для налаживания сотрудничества. Об этом сегодня, 7 июня 2023 года, сказал эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в ходе своего государственного визита в Кыргызстан.
Говоря о кыргызско-катарских взаимоотношениях в экономической сфере, эмир Катара назвал такие отрасли, как гидроэнергетика, туризм и инфраструктура.
В свою очередь президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил надежду на дальнейшее более тесное сотрудничество.
На данный момент стороны проводят переговоры в узком формате.
На сегодняшний день планируется подписание двусторонних документов и соглашений.
tazabek.kg
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