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Эмир Катара назвал 3 экономические сферы для сотрудничества с Кыргызстаном

На данный момент стороны проводят переговоры в узком формате.

Катар и Кыргызстан постараются организовать государственные встречи и встречи между министерствами для налаживания сотрудничества. Об этом сегодня, 7 июня 2023 года, сказал эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в ходе своего государственного визита в Кыргызстан.

Говоря о кыргызско-катарских взаимоотношениях в экономической сфере, эмир Катара назвал такие отрасли, как гидроэнергетика, туризм и инфраструктура.

В свою очередь президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил надежду на дальнейшее более тесное сотрудничество.

На данный момент стороны проводят переговоры в узком формате.

На сегодняшний день планируется подписание двусторонних документов и соглашений.

tazabek.kg
 

           

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