Минкультуры предлагает не выплачивать вознаграждение в случае археологических раскопок без спецразрешения

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики вынесло на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменений в закон «Об охране и использовании историко-культурного наследия».

Так, предлагается прописать, что в случае произведения раскопок и/или поиска в целях находки и обнаружения историко-культурной ценности, клада без специального разрешения (без открытого листа) вознаграждение лицам не выплачивается и клад, археологический объект, находки переходят в собственность государства.

Предлагается прописать, что объекты историко-культурного наследия, признанные памятниками в соответствии с настоящим законом, являются исключительной собственностью КР, за исключением некоторых случаев.

Клады, археологические находки, обнаруженные на территории КР, которые относятся к историко-культурным ценностям, подлежат передаче в государственную собственность. При этом собственник земельного участка или иного имущества, в пределах или составе которого был обнаружен клад, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вознаграждения в размере 50% стоимости клада.

Если собственником нарушаются и не выполняются требования по охране и обеспечению сохранности объекта историко-культурного наследия, допускается принудительное лишение прав собственности на имущество, имеющим историческую, художественную или иную ценность для общества.

Сведения о недвижимых объектах историко-культурного наследия КР включаются в Государственный список памятников истории и культуры КР республиканского значения и в списки памятников истории и культуры местного значения.

Список памятников истории и культуры местного значения предлагается утверждать решением представительного органа местного самоуправления по представлению исполнительного органа местного самоуправления на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Для проведения историко-культурной экспертизы государственным органом по охране памятников формируется экспертная комиссия, в состав которой входят ученые и специалисты в области культуры и искусства, археологии, истории, реставрации, архитектуры и градостроительства. Заключение комиссии утверждается государственным органом по охране памятников.

Также ведомство предлагает прописать, что в случае реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства, направленных на обеспечение сохранности и эффективного использования, объекты историко-культурного наследия, кроме памятников археологии и объектов особо ценного и международного значения, могут быть предоставлены в пользование юридическим и физическим лицам на срок более 5 лет по решению Кабинета министров.

Юридические и физические лица получают статус пользователя памятника истории и культуры после заключения письменного договора, в котором, помимо прочего, пользователь принимает на себя все обязательства по охране и использованию памятников, предусмотренные Гражданским кодексом и указанным законом.

Денежные средства, поступающие от пользователей объектов историко-культурного наследия, направляются на сохранение, охрану, реставрацию и использование памятников истории и культуры в пределах действующего законодательства КР.

АКИpress