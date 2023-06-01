Депутат предлагает ввести новый вид пособия и не ниже прожиточного минимума

Лидер парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров предлагает поправки в Закон «О государственных пособиях».

Документ вынесен на общественное обсуждение.

По словам автора, изменения предусматривают поддержку семей с детьми до 14 лет, проживающих в приграничных регионах с особым статусом, а также в высокогорных и труднодоступных населенных пунктах.

В проекте закона указан новый вид ежемесячного пособия «айылдыктарга комок».

Отмечается, что численность детей до 14 лет, проживающих в приграничных регионах с особым статусом, а также в высокогорных и отдаленных труднодоступных населенных пунктах, в среднем составляет 390 тысяч человек. «Айылдыктарга комок» должно ежегодно определяться согласно утвержденному показателю прожиточного минимума, который установлен кабмином.

По данным Нацстаткома, в первом квартале 2023 года средний размер прожиточного минимума составил 7 тысяч 501 сом, а для детей — 6 тысяч 415 сомов.

Указанное же в действующей редакции Закона «О государственных пособиях» ежемесячное пособие нуждающимся «уй-булого комок», имеющим детей до 16 лет, не отвечает норме Конституции, поскольку составляет 1 тысячу 200 сомов.

«По информации Министерства труда, социального обеспечения и миграции, 547 тысяч кыргызстанцев получали государственные пособия в 2022-м. Всего выдали 13 миллиардов 383 миллиона 200 тысяч сомов. На 1 апреля текущего года пособие «уй-булого комок» получили 99 тысяч 172 семьи, это 328 тысяч 661 ребенок до 16 лет. Если, по приблизительным расчетам, пособие детям выплачивается по 1 тысяче 200 сомов, то общая сумма составит 394 миллиона 393 тысячи 200 сомов. При этом, по данным Нацстаткома, в 2021-м численность бедного населения составила 2 миллиона 244 тысячи человек, то есть 33,3 процента от общей численности населения республики. Отсюда следует, что ежемесячное пособие «уй-булого комок» не охватывает все бедные семьи, потому что при определении совокупного дохода семей включенные в совокупный доход семьи виды и размеры определены с высокими показателями», — уточняется в справке-обосновании.

Однако уровень среднего прожиточного минимума и инфляции растет ежегодно. Поэтому законопроект также предусматривает при назначении ежемесячного пособия «уй-булого комок» нуждающимся гражданам, имеющим детей до 16 лет, исключить из списка совокупного дохода семьи стипендии, доходы, полученные от продажи скота, если количество животных не более семи голов, не учитывать доходы от использования приусадебного земельного участка и заработок, если тот или иной член семьи использует легковую машину для пасажирских перевозок.

Адахан Мадумаров настаивает — нуждающиеся семьи не должны получать пособие меньше прожиточного минимума. Он уточнил, что из госбюджета на все социальные выплаты выделено всего 3,76 процента от всей расходной части.



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