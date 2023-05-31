Хватит гастролей! Депутатам КырПарламента запретили (временно) покидать страну

Временное ограничение на выезд депутатов в зарубежные командировки ввел спикер

Депутатам Жогорку Кенеша до летних каникул ограничили зарубежные поездки. Об этом на заседании парламента сообщил спикер Нурланбек Шакиев.

Он попросил коллег не обижаться, так как работы в июне очень много. В следующем месяце в зарубежные поездки могут выехать только два-три нардепа.

"В течение месяца мы должны поработать плодотворно. Есть несколько судьбоносных и связанных с будущим республики законопроектов. Прошу четко выполнять свои обязанности", - сказал Нурланбек Шакиев.

В конце июня Жогорку Кенеш завершит вторую сессию и уйдет на летние каникулы до сентября.

Отметим, ранее представители правовой клиники "Адилет" и других неправительственных организаций обратились к посольствам и консульствам стран Европы и США в Кыргызстане с просьбой не пускать некоторых чиновников и депутатов КР в государства Евросоюза и Америку.

В обращении они указали, что в последнее время в Кыргызстане стремительно ограничивают фундаментальные права и свободы человека и сужают демократическое пространство, в том числе благодаря законодательным инициативам администрации президента и депутатов ЖК. В качестве примера можно привести разработанный чиновниками администрации законопроект "О СМИ", находящийся на стадии общественного обсуждения, который направлен на установление тотального контроля и принудительной ликвидации независимых медиа.

Источник - 24.kg