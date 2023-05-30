В Бишкеке повысили тариф на холодную воду и канализацию с 1 июня

Сегодня, 30 мая, Бишкекский горкенеш на сессии одобрил повышение тарифов на холодную воду и канализацию.

За проект постановления проголосовали 33 депутата БГК.

Так, с 1 июня тарифы будут следующими:

для населения - 10,45 сома (без учета налогов);

для бюджетных организаций - 12,95 сома;

для прочих потребителей - 18,5 сома.

Водоотведение канализации (за 1 куб. м, без налогов)

население - 3,45 сома;

бюджетные организации - 4,5 сома;

прочие потребители - 9 сомов.

Техническое обслуживание внутридомовых водопроводно-канализационных сетей общего пользования многоквартирных жилых домов (за 1 кв. м общей площади в год, без налогов)

население - 15,1 сома;

прочие потребители, расположенные в многоквартирных жилых домах, - 15,1 сома.



Депутат Мийзамидин Калыков ("Ынтымак") предложил "Бишкекводоканалу" заменить питьевую воду, которая уходит на ТЭЦ Бишкека, на техническую, а также реализовать пилотный проект по установке водомеров.

Сайдахмат Исмаилов ("Ишеним") предложил скорее начать устанавливать счетчики воды, чтобы не терять чистую воду.



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