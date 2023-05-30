В Бишкеке повысили тариф на холодную воду и канализацию с 1 июня

Сегодня, 30 мая, Бишкекский горкенеш на сессии одобрил повышение тарифов на холодную воду и канализацию.
За проект постановления проголосовали 33 депутата БГК.
Так, с 1 июня тарифы будут следующими:
для населения - 10,45 сома (без учета налогов);
для бюджетных организаций - 12,95 сома;
для прочих потребителей - 18,5 сома.
Водоотведение канализации (за 1 куб. м, без налогов)
население - 3,45 сома;
бюджетные организации - 4,5 сома;
прочие потребители - 9 сомов.
Техническое обслуживание внутридомовых водопроводно-канализационных сетей общего пользования многоквартирных жилых домов (за 1 кв. м общей площади в год, без налогов)
население - 15,1 сома;
прочие потребители, расположенные в многоквартирных жилых домах, - 15,1 сома.
Депутат Мийзамидин Калыков ("Ынтымак") предложил "Бишкекводоканалу" заменить питьевую воду, которая уходит на ТЭЦ Бишкека, на техническую, а также реализовать пилотный проект по установке водомеров.
Сайдахмат Исмаилов ("Ишеним") предложил скорее начать устанавливать счетчики воды, чтобы не терять чистую воду.
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