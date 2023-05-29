Кыргызстанка уже год находится в СИЗО Москвы и просит помощи от властей

Кыргызстанка уже год находится в СИЗО Москвы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил актер Азиз Бейшеналиев.

Он отметил, что ему прислали ходатайство от гражданки Кыргызстана Нургул Азимовой, из которого следует, что она по надуманному обвинению находится в СИЗО-6 Москвы уже год. Азиз Бейшеналиев просит руководство и правоохранительные органы Кыргызстана принять все необходимые меры для того, чтобы мать троих детей получила необходимую защиту со стороны своего государства, находясь в стране, где она пыталась заработать на пропитание для своих детей и стала жертвой чудовищной несправедливости.

Актер также обращает внимание МВД на деятельность упомянутого в ходатайстве мужа гражданки, который превратил ее жизнь в ад. Он задается вопросом, каким образом этот человек мог продолжать творить то, чем он занимался на протяжении долгого времени? Кто помогал ему и его родным менять документы и имена, чтобы заниматься своей деятельностью дальше и избегать наказания? Благодаря каким именно знакомствам ему это удавалось делать коррупционным путем?

Также Азиз Бейшеналиев интересуется у МИД и посольства Кыргызстана, кем могли быть упомянутые в ходатайстве два сотрудника посольства в Москве, которые вместо помощи гражданке страны оказывали на нее дополнительное психологическое давление, запугивали и шантажировали ее, когда она уже находилась в полиции по ложному обвинению? Кто из них, как написано в ходатайстве, является «хорошим знакомым» ее мужа, помогавшим торжествовать несправедливости и жестокости по отношению к ней? Предоставите ли вы ей настоящую, действительную и действенную консульскую и юридическую помощь? Каким образом и когда?



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