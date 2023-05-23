ГКНБ КР: Двое жителей Жалал-Абадской области отреклись от экстремисткой идеологии РЭО «Хизбут-Тахрир»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и пресечению преступной деятельности РЭО «Хизбут-Тахрир».
ГКНБ КР в рамках предупредительно-профилактических мер по противодействию религиозно-экстремистским организациям в КР, осуществляется работа по отречению членов РЭО «Хизбут-Тахрир».
По результатам проведенных профилактических мероприятий, публично отречены от экстремисткой идеологии граждане КР: Ж.Й.Ш., 1978 г.р. и С.А.К., 1972 г.р., жители Ноокенского и Аксыйского районов Жалал-Абадской области. Указанные лица ранее были вовлечены в экстремистскую деятельность РЭО «Хизбут-Тахрир» и придерживались экстремистской идеологии.
Вышеуказанные граждане признали ошибочность выбранного ими религиозного направления и призвали граждан не поддаваться незаконным призывам членов РЭО «Хизбут-Тахрир» с заявлением о недопустимости функционирования данной организации на территории КР.
В настоящее время ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и пресечению преступной деятельности РЭО «Хизбут-Тахрир», а также проведению профилактических мероприятий по недопущению вовлечения новых адептов в ряды запрещенной религиозной экстремисткой организации.
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