В школах Бишкека запретили денежные сборы на последний звонок

25 мая в 9:00 часов во всех общеобразовательных организациях Бишкека пройдут торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года.
Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, мероприятия проводятся на бесплатной основе и любые виды денежных сборов со стороны педагогов и школы запрещены,
также запрещено проведение праздничных мероприятий в вечернее и ночное время.
"В этот день будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников департамента образования и районных центров образования, а органы правопорядка города Бишкек будут нести службу в усиленном режиме.
Руководителями общеобразовательных организаций проведены родительские собрания с информированием родителей об их ответственности
за жизнь и здоровье учащихся во время торжественных мероприятий, проводимых вне территорий общеобразовательной организаций.
В случае выявленных нарушений со стороны школ, в отношении директора будут принять меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителей
Дорогие родители!
В преддверии завершения учебного года просим вас особое внимание уделить детям в период нахождения вне дома и школы и провести беседы о недопустимости/нежелательности самостоятельного посещения увеселительных учреждений города, мест большого скопления людей и выезда за пределы города" - говорится в сообщении мэрии.
URL: https://www.vb.kg/429765
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!