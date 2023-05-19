Акылбек Жапаров обсудил с новым омбудсменом ситуацию с правами человека в Кыргызстане

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с новоизбранным омбудсменом Джамилей Джаманбаевой.

Он обсудили актуальные вопросы в сфере защиты прав и свобод человека, меры по совершенствованию деятельности института омбудсмена.

Акылбек Жапаров поздравил Джамилю Джаманбаеву с избранием на ответственный пост и отметил особую роль института омбудсмена как "моста между населением и государственными органами".

В свою очередь омбудсмен рассказала о намеченных планах на посту главного правозащитника страны и отметила важность развития институтов гражданского общества и повышения их роли в эффективном осуществлении общественного контроля.

Акылбек Жапаров заверил в полной поддержке администрацией президента всех инициатив института омбудсмена по укреплению системы защиты и обеспечения прав и законных интересов граждан республики.

Напомним, вчера, 17 мая, парламент избрал Джамилю Джаманбаеву новым омбудсменом. Ранее эту должность занимала Атыр Абдрахматова, чью отставку инициировали депутаты фракции "Ата-Журт Кыргызстан". Более 60 правозащитных и неправительственных организаций обратились к президенту с просьбой защитить омбудсмена от политического давления. С обращением к властям выступили и ряд международных правозащитных и кыргызстанских общественных организаций, однако депутаты все же проголосовали за отставку Абдрахматовой.



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