Садыр Жапаров: Китай — один из самых важных партнеров Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров в преддверии первого государственного визита в Китай дал интервью крупнейшей китайской официальной газете «Жэньминь жибао».

Об этом сообщил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев.

В интервью президент подчеркнул, что установление дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем в 1992 году открыло новую страницу в двусторонних отношениях. За 31 год страны установили добрососедские и дружеские отношения, основанные на равноправии, взаимном уважении и взаимном доверии. На основе взаимопонимания и компромисса полностью решен пограничный вопрос.

Государственная граница не разделяет наши страны и народы, а сближает нас. - Садыр Жапаров

«Сотрудничество между двумя странами в политической, военной, экономической, гуманитарной и других областях, а также в сфере безопасности достигло плодотворных результатов. На международной арене Кыргызстан и Китай всегда твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов друг друга. На сегодня между странами отсутствуют противоречия или нерешенные вопросы. На всех уровнях налажены тесные контакты и обмены, продуктивное взаимодействие, стабильное развитие сотрудничества. Китай является одним из самых важных партнеров Кыргызстана. Взаимопонимание, дружба и сотрудничество очень ценны, и Кыргызстан готов приложить усилия для дальнейшего углубления сотрудничества», — подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что в прошлом году в онлайн- и офлайн-режиме поддерживал плодотворные контакты с председателем КНР Си Цзиньпином. Ведь установление стратегического партнерства на высоком уровне между Кыргызстаном и Китаем во многом связано с ним.

«Опыт председателя Си Цзиньпина в управлении страной напоминает мне мудрость китайского конфуцианства. Для меня большая честь дружить с ним. Я с нетерпением жду возможности принять участие в саммите «Китай — Центральная Азия» и вновь встретиться с Си Цзиньпином», — сказал Садыр Жапаров.



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