ГКНБ: Возбуждено уголовное дело в отношении государственных нотариусов Иссык-Кульской области

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время следствие по делу продолжается.

ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении государственных нотариусов Иссык-Кульской области, которые осуществляли регистрацию нотариальных сделок с грубыми нарушениями законодательства КР (составление доверенностей (вне зависимости от сроков действий) на право пользование и распоряжение любым имуществом, в том числе в порядке передоверия (доверенности управлением и распоряжением авто; доверенности на продажу недвижимого имущества и т.д.), выдача свидетельств о праве на наследство, удостоверения договоров, предметом которых является переход права собственности на недвижимое имущество (договора купли-продажи).

Так, в период с 27 апреля по 5 мая 2023 года в государственных нотариусах г.Каракол, Ак-Суйского, Жети-Огузского и Иссык-Кульского районов были проведены оперативно-следственные действия и санкционированные обыски, в ходе которых изъяты поддельные доверенности, журналы регистрации и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время следствие по делу продолжается.