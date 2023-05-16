Неправильно называет приграничный конфликт. Депутат требует уволить чиновницу

По его словам, чиновница некомпентента и неправильно называет некоторые события.

На заседании комитета по конституционному законодательству и государственному устройству депутат Чингиз Ажибаев потребовал рассмотреть ответственность секретаря комиссии по государственным наградам администрации президента Салиман Малдыбаевой.

По его словам, чиновница некомпентента и неправильно называет некоторые события.

«Вы тут называете баткенско-таджикские события, на границе Баткена и Таджикистана. Мы живем в Кыргызской Республике или Баткенском государстве? Баткен — граница Кыргызстана? Надо говорить правильно. Покажите видео ее заявлений главе государства. Надо рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности», — обратился Чингиз Ажибаев к представителю президента в парламенте.

Он также отметил, что, несмотря на обращение родственников и депутатов Жогорку Кенеша, погибшие в Баткене за два года не получили никакие государственные награды.



Ссылка: https://24.kg/vlast/265567/