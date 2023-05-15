Два кандидата отказались от участия в выборах по Ленинскому округу

Два кандидата в депутаты на внеочередных выборах депутата ЖК по Ленинскому округу отказались от дельнейшего участия в выборах.

Свои заявления они подали в ЦИК, комиссия их удовлетворила.

От участия в предвыборной гонке отказались Асылбек Кадралиев (№10 в избирательном бюллетене) и Азамат Медеров (№28 в избирательном бюллетене).



Таким образом, количество кандидатов сократилось до 30 человек.

Номер в бюллетене Ф. И. О.

1 Айдаралиева Таалайкул Муратовна

2 Айтбаев Акыл Казакович

3 Суваналиев Омурбек Исакович

4 Мураталиев Бакытбек Баймбетович

5 Сарылдык уулу Илгиз

6 Субанов Айбек Манасбекович

7 Аттокур уулу Илимбек

8 Эмилов Темир Аттокурович

9 Джеенбеков Равшан Бабырбекович

10 Отказался от выдвижения

11 Скорняков Андрей Владимирович

12 Айткулов Муктарбек Мукулович

13 Тербишалиев Данияр Омурзакович

14 Сагидаева Салтанат Ариповна

15 Керимбеков Бакыт Макенович

16 Искаков Эртай Дуйшобекович

17 Сариев Улан Алмасбекович

18 Камбаров Мирлан Адилбекович

19 Бекназаров Руслан Азимбекович

20 Касмалиев Ажыбек Кадыркулович

21 Рысалиев Бактыбек Коржубаевич

22 Исмаилова Карачач Джумаевна

23 Булекбаев Эркин Касымович

24 Тазабекова Гүлшат Алпамышовна

25 Кунакунов Максат Касымжанович

26 Мадылбеков Эльдар Туратбекович

27 Ниязалиева Дамира Абаскановна

28 Отказался от выдвижения

29 Бакир уулу Турсунбай

30 Макешов Кубанычбек Бектемирович

31 Токталиев Акин Усубалиевич

32 Маликов Аким Маликович

Напомним, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26 Жаныбека Абирова Садыр Жапаров подписал указ о назначении даты досрочных выборов на 28 мая 2023 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке этих выборов - кандидаты могут регистрироваться до 27 апреля. О намерении принять участие в выборах уже заявил Равшан Жээнбеков. Также ходят слухи о возможном выдвижении своей кандидатуры Мирланом Жеенчороевым.

Подробно о ситуации, приведшей к отказу депутата Жогорку Кенеша Жаныбека Абирова от своего мандата, можно прочитать здесь.



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