Стреляли и оказали сопротивление. Два офицера Минобороны задержаны с наркотиками

Двое военнослужащих Минобороны задержаны за незаконный сбыт наркотиков.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что два офицера служат в войсковой части Сил воздушной обороны. По предварительным данным, у них было изъято 4 килограмма 700 граммов мефедрона.

«Задержание производили сотрудники милиции. Известно, что Первомайский районный суд обоих водворил в СИЗО-1 Бишкека. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. По информации, требующей подтверждения, военнослужащие оказывали сопротивление при задержании. Они, по предварительным данным, стреляли в сотрудников милиции», — сообщили редакции.



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