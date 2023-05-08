Стреляли и оказали сопротивление. Два офицера Минобороны задержаны с наркотиками

Двое военнослужащих Минобороны задержаны за незаконный сбыт наркотиков.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что два офицера служат в войсковой части Сил воздушной обороны. По предварительным данным, у них было изъято 4 килограмма 700 граммов мефедрона.
«Задержание производили сотрудники милиции. Известно, что Первомайский районный суд обоих водворил в СИЗО-1 Бишкека. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. По информации, требующей подтверждения, военнослужащие оказывали сопротивление при задержании. Они, по предварительным данным, стреляли в сотрудников милиции», — сообщили редакции.
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