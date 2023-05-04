Выборы по Ленинскому округу. Еще три претендента отказались баллотироваться

По данным ведомства, также отказались от борьбы за мандат Гульмира Усубалиева и Нурлан Сакиев.



Гражданский активист, один из фигурантов так называемого кемпир-абадского дела Чингиз Капаров, обвиняемый в попытке организации массовых беспорядков с целью захвата власти, отозвал свое заявление о намерении баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу. Об этом сообщили в ЦИК.

По данным ведомства, также отказались от борьбы за мандат Гульмира Усубалиева и Нурлан Сакиев.

Претендентам на мандат, отказавшимся от гонки до дня изготовления бюллетеней 23 мая, залог вернут. Он также будет возвращен, если кандидат наберет не менее 5 процентов голосов.

Первый финансовый отчет претенденты на мандаты должны представить не позднее, чем за семь дней до дня голосования (по 20 мая включительно), итоговый не позднее, чем через семь дней после выборов (по 4 июня включительно). Агитация начнется 8 мая.

Голосование пройдет 28 мая. Определение результатов выборов депутата по Ленинскому округу — до 11 июня.

Напомним, место стало вакантным после того, как 27 марта Жаныбек Абиров сдал депутатский мандат. Причиной стала массовая драка с участием теперь уже экс-нардепа, которая произошла в ночь на 12 марта в столице возле ресторана «Золотой дракон». Жестоко избитый Абировым сотрудник ГБР не имеет претензий к бывшему парламентарию, стороны уже помирились.



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