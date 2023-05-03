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Кыргызстан и Мальдивы установили безвизовый режим

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев сообщил, что правительство Мальдив само предложило безвизовый режим.


Жогорку Кенеш одобрил в трех чтениях ратификацию соглашения с правительством Мальдив о взаимном освобождении от визовых требований. Решение принято сегодня на заседании.

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев сообщил, что правительство Мальдив само предложило безвизовый режим.

«Наверное, это связано с привлечением туристов. Наши граждане едут туда отдыхать. Граждане Мальдив редко посещают нашу страну, в 2022 году приезжали всего 10 человек», — сказал чиновник.

Депутаты одобрили также безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов Кыргызстана с Бахрейном, ОАЭ и Ливаном.

     
Ссылка: https://24.kg/vlast/264789/ 

           

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