Кыргызстан и Мальдивы установили безвизовый режим

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев сообщил, что правительство Мальдив само предложило безвизовый режим.



Жогорку Кенеш одобрил в трех чтениях ратификацию соглашения с правительством Мальдив о взаимном освобождении от визовых требований. Решение принято сегодня на заседании.

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев сообщил, что правительство Мальдив само предложило безвизовый режим.

«Наверное, это связано с привлечением туристов. Наши граждане едут туда отдыхать. Граждане Мальдив редко посещают нашу страну, в 2022 году приезжали всего 10 человек», — сказал чиновник.

Депутаты одобрили также безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов Кыргызстана с Бахрейном, ОАЭ и Ливаном.



Ссылка: https://24.kg/vlast/264789/