Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам по поводу видео МЧС об Иссык-Куле

Он написал, что сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций в течение двух месяцев не могут очистить от мусора озеро.



Президент Садыр Жапаров посмотрел видео Министерства чрезвычайных ситуаций о чистке дна Иссык-Куля, после чего обратился к кыргызстанцам с просьбой более бережно относиться к озеру. На своей странице в Facebook он попросил кыргызстанцев не быть равнодушными.

Он написал, что сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций в течение двух месяцев не могут очистить от мусора озеро.

"Ведь быть чистыми зависит от нас самих. Почему мы так равнодушны? Сами все загрязняем, а потом требуем от власти чистоты. Прошу вас соблюдать чистоту. Чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят", - сказал глава государства.

Жапаров добавил, что каждый обязан соблюдать чистоту и требовать чистоту от сограждан. Президент призвал ценить труд сотрудников МЧС.





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