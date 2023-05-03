Освободить от моратория земли для аэропортов предлагает депутат

Депутат Бакыт Сыдыков предлагает поправки в законы, регулирующие введение моратория на трансформацию земель.

Документ вынесен на общественное обсуждение.

По словам нардепа, проект закона разработан, чтобы привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры.

Он добавил, что в соответствии с требованием времени нужно повышать качество обслуживания пассажиров и увеличивать объемы грузоперевозок в аэропортах. Поэтому предлагает не распространять мораторий на перевод земель, предназначенных для строительства аэропортов.

Бакыт Сыдыков считает, что следует освободить от всех выплат, связанных с сельскохозяйственными потерями, участки под возведение аэродромов и расширение их территорий.



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