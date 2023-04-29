Теперь бишкекчане могут видеть движение частных автобусов онлайн

Теперь бишкекчане могут видеть движение и частных автобусов онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, центр цифровых технологий муниципалитета совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и ОсОО «Эко пассажирские перевозки» провел работу по дополнительному выводу общественного транспорта в мобильное приложение «Мой город» и на портал мэрии: e-meria.kg.

«Теперь в разделе «Автобус» пассажиры могут получить сведения по передвижению общественного транспорта по маршрутам № 2, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 34, 41, 46, 360», — отметили в пресс-службе.

Чтобы воспользоваться дополнительной функцией, необходимо обновить приложение или скачать его для новых пользователей по ссылке в Play Market или в App Store.

Также за движением общественного транспорта (автобусы, троллейбусы, микроавтобусы) можно следить на портале e-meria.kg в разделе «Общественный транспорт».



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264492/