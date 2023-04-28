КПП на границе с Китаем будут закрыты 3 дня

Связано это с празднованием праздника «Дня труда» в Китайской Народной Республике.
С 29 апреля по 1 мая включительно пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» на кыргызско-китайском участке госграницы будут временно закрыты. Об этом сообщили в Погранслужбе ГКНБ КР.
Связано это с празднованием праздника «Дня труда» в Китайской Народной Республике.
Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 2 мая 2023 года.
Пограничная служба ГКНБ КР призывает автовладельцев и грузоперевозчиков заранее планировать маршруты движения.
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