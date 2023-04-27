Электронная запись в школы. Родители жалуются на микроучастки в Бишкеке

Записать ребенка в школу можно только через электронную систему, но она не позволяет выбрать ближайшую.
Об этом 24.kg сообщила читательница.
«Мы живем и прописаны рядом со школой № 55, детям не надо переходить дорогу, чтобы попасть на уроки. Старшие там учатся. Хотела записать младшего, но при регистрации система выдает школу № 44, которая находится далеко. Ребенку надо будет перейти три перекрестка, чтобы дойти», — говорится в письме.
Женщина добавила, что обращалась на горячую линию Минобразования, но там толком не знают, куда можно написать жалобу. В МТУ ей ответили, что их дом относится по микроучастку к школе № 44.
«Почему мы теперь должны ждать до 26 июня, когда начнется второй этап записи? А если тогда скажут, что мест больше нет?» — возмутилась читательница.
Отметим, что с 10 апреля можно подать заявку в первый класс государственной или муниципальной школы по адресу юридической регистрации родителей, с 26 июня — без отношения к адресу, если там есть свободные места, на сайте электронной записи.
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