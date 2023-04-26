Секретарь Совбеза рассказал, сколько человек должны вернуть из Сирии и Ирака

Из Сирии, Ирака и других стран, где проходят военные действия, в Кыргызстан вернут около 600 человек.

Об этом в эфире "Биринчи радио" заявил секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов.

Он отметил, что в последние годы из Кыргызстана и других стран много людей поддались идеологической вербовке и уехали воевать в Сирию, Ирак и другие регионы боевых действий.

"Мало того что уезжали мужчины, так за ними следовали их жены. Есть случаи, когда уезжали целыми семьями, например, бабушка с внуками следовала за сыном или дочерью. Многие боевики погибли там, но остались женщины, дети. Мы сейчас работаем над этим процессом. Под контролем президента возвращаем их на родину. Недавно вернули около 60 женщин и детей. Это была первая партия. Есть еще около 600 человек. Как государство, мы должны вернуть своих граждан. В чем вина детей? Это наши граждане, и никто о них не позаботится. Мы должны их вернуть, провести реабилитацию, интеграцию. Все эти процессы идут", - сказал Иманкулов.

Напомним, 16 февраля из Сирии специальным бортом на родину вернулись 18 женщин и 41 ребенок. Прибывшие дети размещены в реабилитационном центре для получения помощи в адаптации к жизни в мирных и безопасных условиях. Это второе репатриационное мероприятие подобного масштаба.



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