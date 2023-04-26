Землетрясение в Турции. Эрдоган наградил сотрудников МЧС Кыргызстана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил госнаграды кыргызстанским спасателям за помощь при землетрясении.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в президентском дворце в Анкаре состоялась церемония вручения государственной премии иностранным поисково-спасательным отрядам и дипломатам, оказавшим значительную помощь в спасательных работах и ликвидации последствий стихийных бедствий, произошедших на юго-востоке Турецкой Республики.

Реджеп Тайип Эрдоган вручил старшему лейтенанту МЧС Кыргызстана Темирлану Жумамудунову государственную медаль Турецкой Республики высокого ранга «За отвагу и самопожертвование в спасении людей» и также наградил почетной грамотой Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Турции Руслана Казакбаева.

В церемонии участвовали также министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев и первый заместитель министра Азамат Мамбетов.

Кыргызстанские спасатели из-под руин извлекли 8 человек, эксгумировали тела 198 погибших в результате поисково-спасательных работ в турецких городах Кахраманмараше и Хатае.

Кроме того, Кыргызстан передал полевой госпиталь для оказания первой помощи пострадавшим, а также организовал юрточный городок.



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