Землетрясение в Турции. Эрдоган наградил сотрудников МЧС Кыргызстана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил госнаграды кыргызстанским спасателям за помощь при землетрясении.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По ее данным, в президентском дворце в Анкаре состоялась церемония вручения государственной премии иностранным поисково-спасательным отрядам и дипломатам, оказавшим значительную помощь в спасательных работах и ликвидации последствий стихийных бедствий, произошедших на юго-востоке Турецкой Республики.
Реджеп Тайип Эрдоган вручил старшему лейтенанту МЧС Кыргызстана Темирлану Жумамудунову государственную медаль Турецкой Республики высокого ранга «За отвагу и самопожертвование в спасении людей» и также наградил почетной грамотой Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Турции Руслана Казакбаева.
В церемонии участвовали также министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев и первый заместитель министра Азамат Мамбетов.
Кыргызстанские спасатели из-под руин извлекли 8 человек, эксгумировали тела 198 погибших в результате поисково-спасательных работ в турецких городах Кахраманмараше и Хатае.
Кроме того, Кыргызстан передал полевой госпиталь для оказания первой помощи пострадавшим, а также организовал юрточный городок.
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