ГКНБ: Задержаны иностранные граждане причастные к Стамбульской ячейке террористической организации «Тавхид ва жихад катибаси»

Бишкек, "Саясат.kg". По данному факту зарегистрирован ЕРП за совершение преступления предусмотренного ст. 378...
ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по противодействию МТО, 17.04.2023 года задержаны граждане РУ «М.З.» и «М.Ф.» причастные к Стамбульской ячейке террористической организации «Тавхид ва жихад катибаси» находящиеся в розыске на территории РУ.
Указанные граждане незаконно пересекли госграницу КР, с целью приобретения поддельных документов гр. КР и дальнейшего выезда в страны риска. По данному факту, следственным отделом ГУ по г.Ош и Ошской области зарегистрирован ЕРП за совершение преступления предусмотренного ст. 378 («Незаконное пересечение государственной границы КР»), «М.З.» водворен в ИВС УВД г.Ош.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!