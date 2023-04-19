ГКНБ: Задержаны иностранные граждане причастные к Стамбульской ячейке террористической организации «Тавхид ва жихад катибаси»

Бишкек, "Саясат.kg". По данному факту зарегистрирован ЕРП за совершение преступления предусмотренного ст. 378...

ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по противодействию МТО, 17.04.2023 года задержаны граждане РУ «М.З.» и «М.Ф.» причастные к Стамбульской ячейке террористической организации «Тавхид ва жихад катибаси» находящиеся в розыске на территории РУ.

Указанные граждане незаконно пересекли госграницу КР, с целью приобретения поддельных документов гр. КР и дальнейшего выезда в страны риска. По данному факту, следственным отделом ГУ по г.Ош и Ошской области зарегистрирован ЕРП за совершение преступления предусмотренного ст. 378 («Незаконное пересечение государственной границы КР»), «М.З.» водворен в ИВС УВД г.Ош.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.