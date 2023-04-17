С 1 мая 2023 года в КР цена за электроэнергию изменится на 23 тыйына

В Кыргызстане с 1 мая 2023 года цена на электроэнергию для населения страны повысится на 23 тыйына и составит 1 сом.
Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.
Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
Согласно решению, при потреблении электроэнергии свыше 700 кВтч тариф сохранится на прежнем уровне – 2,16 сом/кВтч.
Тариф для нуждающихся семей и граждан также сохранится на прежнем уровне и составит 50 тыйын за 1 кВтч.
Существующий тариф для населения без ограничения мощности (без лимита), снижен до 3,28 сом/кВтч вместо 5,04 сом/кВтч.
Мера, связанная с повышением тарифов, необходима для обеспечения энергетической безопасности страны, бесперебойного электроснабжения населения в условиях динамичного роста объема потребления.
Важно отметить, что среди стран СНГ и многих стран в мире тариф на электроэнергию в Кыргызстане является одним из самых низких. Имея богатые водно-энергетические ресурсы страна на сегодня испытывает трудности, связанные с динамичным ростом внутреннего потребления электроэнергии, в связи с чем появляется необходимость ее импорта из других стран.
Внесённые изменения тарифной политики являются вынужденной мерой. Это даст возможность обновить изношенное энергетическое оборудование, оставшееся с советских времен. Несмотря на реконструкцию и модернизацию действующих тепловых и гидроэлектростанций, износ энергооборудования в настоящее время составляет более 80 %.
Средства, полученные в результате повышения тарифов будут направлены на модернизацию устаревшего оборудования. Это в свою очередь, позволит предотвратить возможные аварии на энергетических объектах и системные отключения.
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