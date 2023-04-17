В Кыргызстане начался сезон клещей: специалисты призывают быть осторожными

В Кыргызстане начался сезон клещей. Специалисты призывают граждан быть осторожными и внимательными на природе.

По данным центра госсанэпиднадзора Чуйской области, только за последние три месяца по региону обратились к медикам уже 14 человек, которые пострадали от укуса клеща во время посещения ущельев Кагеты, Ала-Арча и Теплые ключи.

«Клещи обитают в лесных и таежных массивах. Они живут под слоем опавших листьев и травы и нападают на свои жертвы, переползая с кустов, листьев, с травы, а также с земли. При укусе просим обращаться в центры госсанэпиднадзора для определения вида клеща и установления эпидемически опасного вида», — напоминают специалисты.

«Что делать, если вы обнаружили на своем теле присосавшегося клеща? Первым делом нужно обратиться за помощью в травмпункт или в любой другой медицинский центр, где извлекут клеща, и в течение 72 часов необходимо доставить клеща по своему месту жительства в центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора. Если потребуется, то человеку назначат иммуноглобулин от клещевого энцефалита.

Если вы собрались на отдых на природу вы должны правильно одеваться. Одежда должна закрывать ваше тело. Верхняя одежда заправляется в штаны, штаны заправляются в носки или ботинки, сапоги, рукава куртки, кофты, рубашки должны быть застегнутыми на пуговицы и с плотно прилегающими манжетами, на голову накиньте капюшон или головной убор. На светлой одежде клещ заметнее, так что желательно надеть светлую одежду.

Каждые 15-20 минут осматривайте свою одежду, своих попутчиков, и если обнаружите клеща, снимайте, но не давите руками, лучше сожгите зажигалкой или спичкой. Помните, что клещи в природе являются переносчиками вирусного клещевого энцефалита. Энцефалит — это опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и головной мозг, способно привести человека к инвалидности и даже смерти», — проинформировал заведующий отделом госсанэпиднадзора по Чуйской области Акылбек Исаев.



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