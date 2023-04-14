Руслана Бекназарова прокурор просит приговорить к трем годам лишения свободы

Суд перешел к прениям сторон.

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя акима Свердловского района Руслана Бекназарова.

Суд перешел к прениям сторон.

В ходе заседания гособвинитель просил признать Бекназарова виновным по статьям «Изготовление, распространение экстремистских материалов» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» УК КР.

По одной статье обвиняемого просят приговорить к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По другому обвинению прокурор считает, что подсудимого нужно освободить от наказания за истечением срока давности.

Напомним, Руслана Бекназарова подозревали в распространении экстремистских материалов в социальной сети Facebook. По версии следствия, он пропагандировал идеологию экстремистско-террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенную в Кыргызстане.

2 ноября 2022 года Первомайский районный суд изменил меру пресечения сыну бывшего посла Кыргызстана в Малайзии Азимбека Бекназарова. Он находится под домашним арестом.



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