Руслана Бекназарова прокурор просит приговорить к трем годам лишения свободы

Суд перешел к прениям сторон.
В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя акима Свердловского района Руслана Бекназарова.
Суд перешел к прениям сторон.
В ходе заседания гособвинитель просил признать Бекназарова виновным по статьям «Изготовление, распространение экстремистских материалов» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» УК КР.
По одной статье обвиняемого просят приговорить к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По другому обвинению прокурор считает, что подсудимого нужно освободить от наказания за истечением срока давности.
Напомним, Руслана Бекназарова подозревали в распространении экстремистских материалов в социальной сети Facebook. По версии следствия, он пропагандировал идеологию экстремистско-террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенную в Кыргызстане.
2 ноября 2022 года Первомайский районный суд изменил меру пресечения сыну бывшего посла Кыргызстана в Малайзии Азимбека Бекназарова. Он находится под домашним арестом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/263250
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