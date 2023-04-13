ГКНБ КР: О задержании главы Предтеченского айылного аймака Московского района Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". Он уговаривал отдельных членов комиссии подписать документы задним числом.
В ходе осуществления соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на демонтаж коррупционных проявлений в ОМСУ, Управлением ГКНБ КР по Чуйской области выявлены нарушения в деятельности главы Предтеченского айылного аймака Московского района Чуйской области «Б.С.О.» при распределении земельных угодий.
Установлено, что «Б.С.О.» без решения земельной комиссии и проведения установленных законом процедур, незаконно предоставил 105 га земельных угодий одному из племенных хозяйств, которое в последующем привело к недовольствам местных фермеров, где «Б.С.О.» опасаясь негативных последствий своих противоправных деяний начал подделывать протоколы заседаний земельных комиссий задним числом.
Кроме этого, «Б.С.О.» уговаривал отдельных членов комиссии подписать документы задним числом, а также прикрывался покровительством и поддержкой сотрудников ГКНБ КР.
По данному факту Управлением ГКНБ КР по Чуйской области начаты проверочные мероприятия, в ходе которого «Б.С.О.» начал предлагать денежные средства за положительное решение проверки.
В связи с чем, 12 апреля 2023 года в рамках возбужденного уголовного дела «Б.С.О.» задержан при передаче сотруднику ГКНБ КР 50 тыс. сомов, в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.
ГКНБ КР сообщает, что нарушение законов при распределении земельных вопросов, систематически приводят к возникновению конфликтных ситуаций на местах, в связи с чем проверочные мероприятия в данном направлении будут продолжены.
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