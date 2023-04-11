Депутат предлагает поднять штраф для таксистов при незначительных нарушениях ПДД

Депутат парламента Марлен Маматалиев предлагает поправки в Кодекс о правонарушениях, касающиеся водителей такси.

Проект вынесен на общественное обсуждение.

По словам инициатора, он понимает, что в связи с финансовыми трудностями при росте уровня безработицы и дефиците рабочих мест в стране часть населения выживает за счет частных перевозок пассажиров.

«Но в погоне за заработком, чтобы накормить себя и свою семью, водители такси независимо от их воли сталкиваются с незначительными вынужденными нарушениями Правил дорожного движения: в половине случаев по причине таких обстоятельств, как плохое качество дорог, открытые люки, глубокие ямы и, самое главное, низкая пропускная способность дорог, в частности в крупных городах страны. Согласно новым изменениям в Кодекс о правонарушениях, которые вступили в силу с 8 марта 2023 года, основанием для отстранения от управления авто служит и нарушение срока оплаты штрафа в сумме 3 тысячи сомов», — напоминает Марлен Маматалиев.

Нардеп считает, что сумму штрафа следует поднять до 8 тысяч сомов. Если водитель не оплатил вовремя, он лишается на определенный срок прав.

Поправки касаются направления на пересдачу квалификационных экзаменов на знание Правил дорожного движения в случае, если водитель нарушил ПДД в течение одного календарного года более трех раз.

Марлен Маматалиев предлагает пересмотреть количество нарушений за указанный период времени и изменить на семь и более раз.

Он также выступает за то, чтобы исключить из числа оснований для направления на пересдачу экзаменов нарушение, повлекшее повреждение авто из-за плохой дороги к примеру.



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