Алмаз Имангазиев: Мы стараемся совершенствовать консульскую службу МИД

А.Имангазиев: Главной задачей консульской службы является защита прав и интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом.

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Алмаз Кулубекович Имангазиев в интервью редакции vb.kg рассказал о деятельности внешнеполитического ведомства в сфере консульской работы, о проблемах, актуальных сегодня для соотечественников, проживающих за рубежом, а также как удается соблюсти баланс между привлечением в Кыргызстан туристов и безопасностью страны. Поведал он и о защите прав наших граждан за рубежом и большой роли диаспоральных организаций в оперативном решении правовых вопросов.

Уважаемый Алмаз Кулубекович, вы много лет своей работы посвятили консульской службе. Сейчас, являясь заместителем министра иностранных дел КР, вы продолжаете работать в данной сфере, непосредственно курируя консульскую службу нашей страны. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее.

Как Вы знаете, одной из приоритетных задач Министерства иностранных дел Кыргызской Республики является обеспечение защиты прав и интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом. Консульская служба ответственна за полноценную реализацию этой функции.

Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что работа, которую выполняют на сегодняшний день консулы, весьма обширна и не ограничивается защитой граждан за рубежом, восстановлением их нарушенных прав. В современных реалиях, когда в трудовой миграции находятся около миллиона наших граждан, усилия консульской службы также направлены на облегчение порядка пребывания, улучшение правового положения, создание благоприятных условий для осуществления трудовой деятельности наших соотечественников в иностранных государствах, а также обеспечение реализации их конституционных гражданских прав при проведении выборов, референдумов и Народного Курултая.

Мы постоянно работаем над повышением уровня доступности консульских услуг для граждан Кыргызской Республики, расширением их спектра и улучшением качества их предоставления.

В феврале 2022 года открыто Генеральное консульство КР в городе Анталья, в августе 2022 года – Генеральное консульство КР в городе Чикаго. После длительных переговоров достигнута договорённость с российской стороной об открытии Генеральных консульств КР в городах Казань и Санкт-Петербург. В настоящее время продолжается непосредственная работа по их учреждению.

Отдельным важным направлением консульской работы является реализация визовой политики, обязательным условием грамотного осуществления которой является соблюдение баланса между привлечением большой численности туристов в Кыргызстан и обеспечением национальной безопасности, в части недопущения проникновения в нашу страну нежелательных лиц.

В целом, стоит отметить, что функционал консульской службы постоянно усложняется, но вместе с тем, я с уверенностью могу заявить, что профиль нашей работы становится всё более универсальным, поскольку мы постоянно работаем над её усовершенствованием.

Как Вы сами отметили, главной задачей консульской службы является защита прав и интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом.

В чём конкретно и каким образом осуществляется эта защита?

Наша основная цель – это оперативное реагирование на происшествия с участием граждан Кыргызской Республики за рубежом, оказание необходимой консультативной и правовой помощи и содействия.

При выявлении случаев нарушения законных прав и интересов наших соотечественников за рубежом, консулы принимают меры для восстановления нарушенных прав. В целом, в 2022 году на места происшествий, в больницы, полицейские участки, спецприёмники, аэропорты и другие объекты было осуществлён 1 тысяча 181 выезд.

В данном направлении можно в качестве примера привести случаи в сфере нарушенных трудовых прав. В прошлом году оказано содействие 493 гражданам, пребывающим за рубежом, в получении невыплаченной заработной платы в общей сумме 26 млн 271 тыс. 867 сом (в пересчёте с иностранной валюты). Также оказали содействие в освобождении из-под стражи в связи с необоснованными задержаниями, таких случаев в прошлом году зафиксировано 426. Либо примеры оказания помощи в легализации пребывания, а также возвращения на Родину лиц, оказавшихся без крова и средств к существованию.

Отдельным направлением в данной сфере также является оказание помощи осужденным гражданам в вопросах перевода в Кыргызскую Республику для дальнейшего отбывания наказания.

На первом Народном Курулте, состоявшемся 25-26 ноября 2022 года глава нашего государства, уважаемый Садыр Нургожоевич Жапаров, отметил вопрос перевода осуждённых граждан Кыргызской Республики из России, что для нас является прямым поручением. В тесном взаимодействии с Генеральной прокуратурой КР и Верховным судом КР проводится совместная комплексная работа по оказанию содействия в переводе граждан КР, отбывающих наказание на территории России для дальнейшего отбывания наказания в КР. Также ведётся работа по направлению персонального письма каждому осужденному (справочно: свыше 1 тысячи граждан КР) в исправительные учреждения РФ, где отбывают наказание граждане КР. Мы работаем над этой проблематикой.

Поскольку работа в сфере защиты граждан является всегда актуальной, ёмкой и чрезвычайно восстребованной, в загранучреждениях стран, где находится наибольшая численность наших граждан, кроме консульских дипломатических работников, также работают юристы для оказания правовой помощи.

Необходимо отметить, что связь с консулом возможна через личный приём, обращение по почте, в том числе электронной, через горячую круглосуточную телефонную линию, интернет-приёмную. Всего, в 2022 году в рамках защиты прав и интересов граждан, рассмотрено 70 тысяч 314 письменных обращений, большая часть из которых по существу разрешена, а также проконсультированы 111 тысяч 708 граждан.

Важно отметить, что в оказании содействия гражданам за рубежом в сфере защиты прав, большую роль играют кыргызские диаспоральные организации. Именно диаспора зачастую первой протягивает руку помощи соотечественнику, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. Мы с большим уважением и благодарностью относимся к сознательной и самоотверженной общественной деятельности наших диаспоральных организаций за рубежом, на постоянной основе поддерживая с ними тесный и конструктивный диалог, главной целью которого является улучшение положения наших граждан за рубежом.

Наряду с этим, а также работой по предоставлению консульских услуг, защите прав и интересов граждан, консульской службой ведётся и работа по облегчению пребывания граждан в иностранных государствах. Это также является одним из наших приоритетов, и мы прикладываем все силы для реализации этой задачи. Например, в прошлом году, благодаря слаженной совместной работе, а также направленным посланиям руководства нашего Министерства и государства, нам удалось достичь договорённости с российской стороной об амнистировании почти 47 тысяч наших граждан, которым был запрещён въезд на территорию России. Ведётся работа по урегулированию вопросов миграционного учёта, облегчению процедур медосвидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования.

Проведена достаточно результативная работа по упрощению процедуры прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования: в 2022 году был открыт отдельный вход для граждан ЕАЭС в многофункциональном миграционном центре (ММЦ) "Сахарово"; оказано содействие в заключении Соглашения об открытии российских миграционных центров в КР, которые будут призваны оказывать содействие в предвыездной подготовке наших граждан в Россию.

В конце декабря прошлого года в г. Бишкек состоялось очередное заседание Совместной кыргызско-российской рабочей группы по обсуждению проблемных вопросов, возникающих при реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов от 28 марта 1996 года и Протокола к нему от 22 сентября 2003 года, а также иных вопросов в области миграции, представляющих взаимный интерес. Нами достигнут ряд договорённостей, направленных на облегчение пребывания граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Следует особо подчеркнуть, что отношение российской стороны к вопросу пребывания граждан КР в РФ во многом продиктовано общим уровнем криминогенной ситуации в среде граждан КР в РФ, а также отдельными резонансными случаями, что влечёт соответствующие реакцию и меры.

Одним из ключевых направлений работы в сфере защиты прав и интересов граждан является помощь в возращении граждан на Родину в чрезвычайных ситуациях, а также репатриация детей, оставшихся без попечения родителей. В целом, вопрос репатриации детей является приоритетным, мы на постоянной основе оказываем соответствующее содействие уполномоченным органам Кыргызской Республики. В качестве успешных примеров проделанной масштабной работы в данном направлении могу привести примеры трёх гуманитарных миссий, осуществлённых в 2021, 2022 и 2023 годах, в рамках которых были возвращены дети из Ирака и Сирии. Это операция "Мээрим" в марте 2021 года, из Ирака было возвращено 79 детей; в ноябре-декабре 2022 года из Сирии возвращены 5 наших граждан – 4 взрослых и 1 ребёнок. В феврале этого года из Сирии возвращены 59 человек – 18 женщин и 41 ребёнок. Хочу подчеркнуть, что мы усиленно продолжаем работу в этом направлении.

Нельзя не отметить отдельную ответственную и серьёзную работу, проводимую в отношении доставки в Кыргызскую Республику тел умерших граждан Кыргызской Республики за рубежом. С 2021 года, благодаря инициативе и политической воле нашего Президента, глубокоуважаемого Садыра Нургожоевича, государство полностью оплачивает стоимость доставки "груза-200". Практическая реализация этой сложной процедуры осуществляется консулами в загранучреждениях во взаимодействии с сотрудниками уполномоченного органа – Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

В контексте актуальности вопроса о цифровом развитии Кыргызской Республики, расскажите о влиянии процессов цифровизации на работу консульской службы.

Могу отметить, что цифровизация самым наилучшим образом отразилась на консульской деятельности. Использование автоматизированных информационных систем (АИСов) при приёме и оформлении документов за рубежом обусловило резкий рост количества консульских услуг, которые увеличились буквально в десятки раз. Что немаловажно, мы расширили их перечень, и теперь за границей можно получить ID-карту и обменять водительское удостоверение на новое, либо получить новое взамен утерянного. Также, что представляет особую важность для граждан, значительно сократились сроки оформления документов. В целом, по итогам 2022 года загранучреждениями Кыргызской Республики предоставлено 163 тыс. 904 консульские услуги. Для понимания этой впечатляющей цифры, могу привести простой, но наглядный пример, в 2015 году наше самое крупное загранучреждение – Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации – оформило гражданам 325 паспортов, в 2022 году консульский отдел Посольства в г. Москве оформил гражданам уже более 20 тыс. паспортов.

Разумеется, за этими огромными цифрами стоит большая проделанная работа, внедрение цифровых подходов в консульскую деятельность стало возможным, прежде всего, благодаря слаженной совместной работе с Министерством цифрового развития Кыргызской Республики и госпредприятиями "Инфоком" и "Унаа", внесения изменений в НПА, проведения обучения консулов, установления новой аппаратуры, расширения штата и помещений и др.

Следует отметить, что мы не останавливаемся на достигнутом. Работа по совершенствованию процесса предоставления консульских услуг, как в части упрощения порядка оформления, так и внедрения новых услуг продолжается. В данном контексте, хотел бы информировать, что с 13 марта текущего года в загранучреждениях Кыргызской Республики можно подать ходатайство о предоставлении статуса соотечественника с иностранным гражданством и выдаче "Мекен-карт".

Справочно: Мекен-карт – документ соотечественника с иностранным гражданством, являющийся документом государственного значения, подтверждающий статус соотечественника с иностранным гражданством.

Визовые вопросы и визовая политика всегда была направлением, представляющим большой интерес для общества. С 2019 года в Кыргызстане введена система электронной визы. Расскажите, пожалуйста подробнее о работе E-visa, насколько это облегчило процедуры получения виз для въезда в Кыргызскую Республику, отразилось ли на турпотоке. Также, думаю, будет интересно узнать про визовые режимы иностранных государств, действующих в отношении граждан Кыргызстана.

Министерством с 2017 года успешно реализуется проект по оформлению виз Кыргызской Республики в электронной форме. В целях упрощения и оптимизации визовых процедур в 2019 году осуществлён полный переход на оформление электронным путём всех категорий и типов виз Кыргызской Республики, кроме того, сокращены сроки рассмотрения визовых ходатайств с 10 до 5 рабочих дней.

В Кыргызской Республике на сегодняшний день действует наиболее либеральная визовая система:

- внедрён односторонний безвизовый режим для граждан 61 страны мира (только за последние три года список увеличен на 16 стран);

- действует безвизовый режим для 17 стран на основе соглашений;

- действует упрощённый визовый режим (79 государств мира);

- действует система "Электронная виза" (получение визы через интернет для граждан всех государств мира).

Таким образом, граждане 78 стран мира могут посетить Кыргызскую Республику в безвизовом порядке, граждане 79 стран мира могут посетить Кыргызскую Республику по визам, полученным в упрощённом порядке, то есть на основании личного обращения, в том числе непосредственно по прилёту в м/а "Манас".

Расскажите подробнее о работе по безвизовому режиму для граждан Кыргызстана.

- Касательно безвизового режима для граждан Кыргызстана, хотелось бы особо подчеркнуть, что расширение географии безвизовых поездок граждан в настоящее время является одним из важных направлений деятельности Министерства.

На данный момент граждане Кыргызстана – владельцы общегражданских паспортов могут без визовых требований въезжать в 25 иностранных государств, а также получать визу в упрощённом порядке (онлайн или по прибытию в 13 стран мира).

Для владельцев дипломатических и служебных паспортов безвизовый режим действует также для 25 стран мира.

Внедрение в стране в 2021 году новых биометрических паспортов усилило переговорные позиции Кыргызстана в безвизовом диалоге, что способствовало подписанию в 2022 году дополнительно 4 Соглашений: с Бахрейном и Ливаном – для владельцев дипломатических и служебных паспортов; с ОАЭ безвизовый режим расширен на владельцев служебных паспортов, а с Мальдивской Республикой – для всех типов паспортов, включая общегражданские.

Большинство стран идут на установление безвизового режима поэтапно, для того, чтобы вначале проанализировать его применение другой стороной, т.е., первоначально вводится безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а затем расширяется для владельцев общегражданских.

Для этого Министерством, по поручению руководства страны в 2022 году был инициирован пересмотр и сокращение перечня лиц, имеющих право на оформление дипломатических и служебных паспортов КР. Также важно отметить, что согласно законодательству, дипломатические и служебные паспорта могут быть использованы только для выездов по служебным делам, и нарушение этих правил предусматривает ответственность согласно нормативным правовым актам.

Хотел бы также отметить, что мы внимательно следим за мнением и обратной связью гражданского общества на реализуемые нами инициативы, где встречаются вопросы, недоумения касательно целесообразности заключения Соглашений о безвизовом режиме с теми странами, куда въезд итак упрощён. Поясню, что иностранное государство может в одностороннем порядке как ввести безвизовый режим въезда, так и его ограничить (ввиду эпидемиологических, политических ситуаций), либо варьировать стоимость визового сбора.

А подписание Соглашения с этой страной юридически закрепляет условия безвизовых въездов и их изменение в одностороннем порядке будет уже затруднительно.

Также, на имеющиеся вопросы касательно введения безвизового режима с одними странами и его отсутствия с другими, хочу проинформировать, что работа по расширению географии безвизовых поездок ведётся со всеми странами и направлениями, представляющими взаимный интерес, в равной степени. При этом, ввиду внутренних процедур иностранных государств, договорённости могут достигаться в разные сроки.

В настоящее время все загранучреждения Кыргызстана ориентированы на необходимость усиления работы по расширению безвизовых поездок граждан и нами будут приложены все усилия для открытия новых направлений. В то же время, считаю необходимым отметить, что наряду с предпринимаемыми государственными органами мерами, в данном вопросе важно также соблюдение гражданами правил пребывания в иностранных государствах, в целях формирования положительного имиджа страны в мире.

В настоящее время вышеописанная работа активно продолжается, ведутся переговоры с рядом европейских государств, странами Ближнего Востока, также с США по упрощению визовых процедур.

Вы отметили, что консульский функционал постоянно усложняется, связано ли это с какими-либо внешними факторами и как консульская служба справляется с новыми вызовами и угрозами?

- Безусловно, учитывая имеющуюся численность граждан Кыргызской Республики за рубежом, сложно переоценить влияние внешних факторов, на их благополучное пребывание. В разных точках мира периодически происходят какие-то масштабные происшествия, конфликты, катаклизмы.

Я считаю, что мы своевременно реагируем на новые вызовы и угрозы, которые могут причинить вред нашим гражданам за рубежом. В качестве наглядного примера могу привести большую работу, проделанную консульской службой в период введения жёстких ограничительных мер практически во всех странах мира, связанных с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году, когда в тесном взаимодействии с уполномоченными и компетентными органами нашей страны и государствами – партнёрами, нам удалось организовать возвращение в Кыргызстан более 55 тысяч граждан из 67 государств мира, а также поддерживать остающихся за рубежом соотечественников, оказывать содействие иностранным гражданам, находящимся в нашей стране в выезде на Родину. Общеизвестно, что пандемия пришла неожиданно, и мы, не имея опыта по решению таких серьёзных и масштабных вопросов, справились с поставленными задачами.

Стоит отметить, что опыт этой работы был после использован нами при организации эвакуации граждан Кыргызской Республики из Афганистана, Казахстана, Украины и Турции, ставшей необходимой на фоне конфликтов и стихийных бедствий.

В целом, насколько сложна работа консула? Что нужно знать и что нужно делать, чтобы стать хорошим консулом? В СМИ и соцсетях имеются случаи критики консульской работы, что Вы можете сказать по этому поводу.

Как я отмечал ранее, разносторонность задач, стоящих перед каждым консулом означает, кроме всего прочего, высокую степень сложности выполняемой работы. Каждый консул, одновременно являясь дипломатом, представляющим нашу страну за рубежом, должен обладать профессиональными знаниями и иметь практический опыт работы. Но прежде всего, хороший консул для успешного выполнения своих обязанностей, должен иметь большое стремление помочь обратившемуся к нему гражданину для чего требуется чёткое осознание своей миссии, желание и умение в сложных и, зачастую, беспрецедентных ситуациях найти приемлемое решение проблемы в рамках имеющихся полномочий и нормативных установок страны пребывания. Поэтому, по моему убеждению, для эффективной работы консулом необходимо призвание и такие личные человеческие качества, как отзывчивость, доброта, честность, самоотверженность, а также терпение и стрессоустойчивость, ведь эта деятельность является общественно полезной.

В данном контексте я хотел бы подчеркнуть, что наши консулы, работающие в иностранных государствах, знают и хорошо выполняют свою работу. Мы получаем огромное количество положительных отзывов от граждан, через очевидные факты и примеры видим результаты труда консулов. Важно упомянуть, что штат консульских сотрудников в загранучреждениях Кыргызской Республики ограничен, в связи с чем каждому консулу, в особенности работающему в таких странах как Россия, Турция, Казахстан, приходится справляться с огромным объёмом работы, включающей приём граждан для оказания консульских услуг по документированию и консультированию, выезды на места происшествий в целях оказания правовой помощи, проведение переговоров с властями страны пребывания по решению вопросов, касающихся наших граждан и решение многих других вопросов.

Нужно отметить, что мы не можем и не стремимся постоянно публично оглашать результаты своей работы. В некоторых случаях, в особенности в критических ситуациях, когда помощь оказывается гражданину, пострадавшему от таких тяжких преступлений против неприкосновенности личности, как незаконная эксплуатация труда, торговля людьми, вовлечение в занятие проституцией и т.п., либо самому оказавшемуся субъектом противоправных действий, соблюдение конфиденциальности необходимо из профессиональных и этических соображений. В общем, мы не привыкли хвалиться, но нам есть чем гордиться.

Вместе с тем, признаю, бывают случаи публичной критики в отношении консулов, которая зачастую является необоснованной. Каждый такой частный случай мы изучаем, и если выявляется неправота консула, то работаем в направлении исправления ситуации и недопущения её повторения. Бывает особенно досадно, когда отдельные частные случаи инсинуаций в отношении консула, вызвавшие общественный резонанс в связи с широким распространением, нивелируют проделанную им прежде огромную работу, и, в целом, бросают тень на всю консульскую службу.

Хотя такие факты вызывают сожаление, я понимаю, что мы не можем позволить себе обижаться, рефлексировать, мы обязаны чётко и динамично делать свою работу, продолжать помогать людям, облегчать положение наших граждан за рубежом и, в целом, совершенствовать консульскую службу во всех направлениях.

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