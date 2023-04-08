ГКНБ выявил контрабанду лекарственных препаратов

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

5 апреля 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандой сотрудниками УГКНБ КР по Баткенской области и военнослужащими ПС ГКНБ КР в селе Добо Баткенского района Баткенской области задержано АТС марки «Ауди-100» с гос. номером РФ Р516Х777, под управлением жителя с.Кара-Бак Баткенского района М.Э.М. 1970 г.р.

В ходе осмотра в автомобиле обнаружен контрабандный груз в виде лекарственных препаратов «Лефлоксин 500 мл», общим количеством 5 коробок, 600 флаконов, по факту чего автомобиль с грузом задержан и водворен на таможенный терминал.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.