ГКНБ выявил контрабанду лекарственных препаратов

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.
5 апреля 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандой сотрудниками УГКНБ КР по Баткенской области и военнослужащими ПС ГКНБ КР в селе Добо Баткенского района Баткенской области задержано АТС марки «Ауди-100» с гос. номером РФ Р516Х777, под управлением жителя с.Кара-Бак Баткенского района М.Э.М. 1970 г.р.
В ходе осмотра в автомобиле обнаружен контрабандный груз в виде лекарственных препаратов «Лефлоксин 500 мл», общим количеством 5 коробок, 600 флаконов, по факту чего автомобиль с грузом задержан и водворен на таможенный терминал.
В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.
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