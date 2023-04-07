Каныбек Иманалиев: Неужели каждый из нас не в состоянии перечислять 100 сомов своей школе?

В этом году Минобразования начнет социальный проект по привлечению помощи в школы от выпускников.

Об этом на форуме по реформированию системы образования сообщил глава МОиН Каныбек Иманалиев.



Он отметил, что в настоящее время идет дискуссия о законности сборов средств в школах. Министр считает, что нужно облегчить финансовую нагрузку на родителей.

"Сейчас мы активно работаем с регионами, чтобы часть дохода того или иного района направлялась в школы. Нужно снять нагрузку с родителей в обеспечении технических потребностей школы", - сказал министр.

По словам Иманалиева, с этого года выпускники по своей инициативе смогут оказывать финансовую помощь родной школе.

"В этом году начинается реализация социального проекта "Ассоциация выпускников". Выпускники по своей инициативе могут через приложение осуществлять вклад в развитие школы. Мы все вышли из школы и получали навыки для жизни, и именно школа стала для нас вторым домом. Неужели каждый из нас не в состоянии перечислять 100 сомов в год своей школе?" - обратился министр.



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