ГКНБ КР: 33-летний гражданин впервые в жизни получил документ личности

Бишкек, "Саясат.kg". 6 марта Чернышов сделал видеообращение на имя Председателя ГКНБ.

6 апреля 2023 года Председатель ГКНБ генерал-лейтенант Ташиев К.К. в гостевом доме ГКНБ принял гражданина КР Чернышова Максима Алексеевича, 1990 г.р., уроженца г.Бишкек, который, в связи с семейными обстоятельствами и трудностями в жизни, не имел возможности получить паспорт гражданина Кыргызстана.

В результате принятых мер, 33-х летнему Чернышову М.А. были восстановлены первичные документы, являющиеся основанием для оформления и выдачи национальных паспортов КР (ID-карта и загранпаспорт).

Как известно, 16 марта 2023 года Чернышов М.А. сделал видеообращение на имя Председателя ГКНБ (в социальном сегменте Фейсбук) с просьбой оказать содействие в документировании его национальным паспортом Кыргызской Республики.

В 1990 году, биологические родители оставили Чернышова М.А. в Октябрьском детском приемнике распределителе, по истечении 3-х дней его усыновили Чернышов Алексей Максимович (умер в 1994 году) и Чернышова Татьяна Васильевна (умерла в 2020 году).

Как рассказал Максим Чернышов, он неоднократно обращался в органы документирования населения, однако все попытки получить документы личности оказались безуспешными по причине отсутствия родителей и первичных документов, которые являются основанием для оформления паспорта КР.