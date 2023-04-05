Выборы по Ленинскому округу. Адвокат Бекзат Иманкулов намерен идти в парламент

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.



В ЦИК поступило еще одно заявление от кандидата в депутаты Жогорку Кенеша о намерении баллотироваться по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

По ее данным, заявление поступило от Бекзата Иманкулова. Из открытых источников известно, что он занимается адвокатской деятельностью.

Ранее о намерении баллотироваться ЦИК уведомили Эркин Булекбаев, Максат Кунакунов, Марат Арзыкулов, Актилек Нурланбеков и Мирлан Камбаров.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26 завершится 27 апреля 2023 года.

Голосование пройдет 28 мая. Определение результатов выборов депутата по Ленинскому округу — до 11 июня.

Напомним, место стало вакантным после того, как 27 марта Жаныбек Абиров сдал депутатский мандат. Причиной стала массовая драка с участием теперь уже экс-нардепа, которая произошла в ночь на 12 марта в столице возле ресторана «Золотой дракон». Жестоко избитый Абировым сотрудник ГБР не имеет претензий к бывшему парламентарию, стороны уже помирились.



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