Впервые проведено исследование о сексуальных домогательствах в медицине

Эта проблема замалчивалась десятилетиями.

И, наконец, впервые в Кыргызстане завершено исследование о сексуальных домогательствах в отношении женщин-врачей, медсестер на рабочем месте и студенток медицинских вузов.

В исследовании проблема гендерной дискриминации и домогательств в системе здравоохранения Кыргызстана анализируется с точки зрения права, защиты и профилактики. "Это первый шаг к тому, чтобы начать разговор, начать действовать в отношении серьезнейшей проблемы - харассмента, домогательств, насилия на рабочем месте в сфере нашего здравоохранения", - сказала vb.kg глава Медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасова.

По ее словам, "эта инициатива поднимает "покрывало молчания" с гигантской глубокой тяжелой проблемы и может разрушить мифы о том, что медики так хорошо живут и у них нет проблем с харассментом (приставанием) на рабочем месте. На самом деле настолько уже это наболело, что хочется уже разобраться и начать избавлять медицинскую среду от разного рода насилия. Женщины и девушки в системе здравоохранения испытывают сексуальные домогательства и сексуальное насилие почти со студенческой скамьи".

Данное исследование проведено в рамках проекта "Противодействие сексуальным домогательствам и гендерному насилию в системе здравоохранения", реализуемого Медицинским профсоюзом Кыргызстана, при поддержке глобальной инициативы "Луч cвета" Европейского союза и структуры "ООН-женщины" в Кыргызстане в партнерстве с ОФ "Будущее страны", проектом "Жакшы ниет".

Как отметила Бермет Барыктабасова, для закрытого молчаливого медицинского сообщества, каким является система здравоохранения Кыргызстана, сложно было проводить исследовательскую работу на эту тему в силу латентности данного явления, нежелания жертв насилия открыто говорить о случившемся с ними, невидимости из-за замалчивания и безнаказанности. "С предложением дать интервью мы обратились к более 75 медицинским сотрудникам, и только 30% из них согласились встретиться и рассказать о случаях сексуальных домогательств на рабочих местах в сфере медицины. Тема оказалась настолько чувствительной, что все респонденты, 100%, дали интервью при условии полной анонимности. И даже при полной анонимности некоторые из них отказались от звуковой записи во время интервью. У респондентов вызывало беспокойство, как будет использована собранная информация в дальнейшем. Они не видели практической пользы и выгоды для себя от проведения исследования, поэтому неохотно делились информацией", - рассказала глава Медицинского профсоюза.

Целью этого исследования было изучение масштабов распространённости и причин сексуальных домогательств по отношению к женщинам на рабочих местах в сфере здравоохранения глазами ее сотрудников и студентов-медиков. А его результаты необходимы для обеспечения защиты медиков от гендерной дискриминации и сексуальных домогательств на рабочем месте и привлечения внимания к этой проблеме государственных структур и общественности.

Несмотря на то, что у системы здравоохранения Кыргызстана "женское лицо", и она является крупнейшим сектором занятости для женщин (85,9%), в сфере трудовых отношений медицины есть очевидные факты, когда женщины и девушки сталкиваются с предвзятым отношением, дискриминацией, а также с сексуальными домогательствами на рабочем месте и в вузах страны. Это влияет на их карьеру, приводит к сильному стрессу и падению морального духа. Практически 10% опрошенных подтвердили, что проблема гендерной дискриминации и сексуальных домогательств на рабочем месте и в вузах сферы медицины страны существует.

Судя по опросам, многие женщины и девушки столкнулись лицом к лицу с сексуальным домогательством. Более 55% респондентов отметили, что потенциально любая женщина может подвергаться насилию и домогательствам, и это не зависит от определенных характеристик той или иной женщины или девушки, которые могли быть основанием для домогательств на рабочем месте, что практика домогательств индивидуально обусловлена. Риску подвергаются чаще молодые женщины и девушки в возрасте 18–25 лет. Женщины с большими властными полномочиями на рабочем месте меньше подвергаются сексуальным домогательствам, чем женщины с менее властными полномочиями.

Проблема сексуальных домогательств узнаваема в период учебы в медицинских учебных заведениях. Желание закончить престижные медицинские образовательные учреждения, получить работу, остаться на хорошей работе, а также моральная сторона вопроса, то есть страх перед преследованиями со стороны насильников, перед негативными последствиями от полученной огласки и позора перед своей семьей (родителей, мужа, свекрови и т.д.) вынуждают девушек молчать до конца жизни.

Как показало исследование, в системе здравоохранения КР отмечается значительное гендерное неравенство в оплате труда, в кадровых ресурсах, в широкой распространенности патриархальных стереотипов, которые ведут к гендерной дискриминации, в том числе сексуальным домогательствам на рабочих местах.

В системе здравоохранения, как выяснили исследователи, изначально хорошо работает жесткая вертикальная иерархия послушания и исполнительности. Очевидное гендерное неравенство в кадровых ресурсах здравоохранения характеризуется небольшим количеством женщин, принимающих важные решения и выполняющих руководящие функции, и остается серьезной проблемой. Несмотря на то, что предоставление услуг здравоохранения в Кыргызстане фактически обеспечивают женщины, руководство осуществляют мужчины. Так, женщины составляют 85,9% кадровых ресурсов здравоохранения и лишь 22,8% из них занимают руководящие должности, тогда как из двух тысяч мужчин-врачей руководящие должности занимают 42,6%.

Как оказалось, в нашем здравоохранении широко распространены патриархальные стереотипы. В медицине "контроль и власть" чаще всего концентрируются в руках мужчин из-за патриархально сложившегося в обществе лучшего отношения к ним. Эти и другие гендерные нормы ограничивают права женщин и сводят к минимуму их участие в сфере труда, подвергают воздействию гендерного насилия, включая и сексуальные домогательства на рабочих местах. Так, патриархальные стереотипы рассматривают сексуальные домогательства на рабочем месте как норму мужского поведения и женского восприятия, считается, что женщины сами провоцируют подобное к ним отношение и не являются жертвами.

Разведенные и незамужние женщины, а также те, кто живет в незарегистрированном браке, представляют группу риска и чаще становятся жертвами сексуальных притязаний на работе по сравнению с другими женщинами, и преобладающие гендерные стереотипы могут сыграть определенную роль в этом конкретном аспекте.

Высокий уровень безработицы усиливает зависимость подчиненных от самовольства и прихоти шефа. Именно неустойчивое положение на рынке труда, угроза потерять работу является реальной угрозой для женщин, что заставляет часть женщин подчиняться, терпеть унижения и насилие. Традиционное нежелание жертв обращаться к закону за защитой своих прав и достоинства увеличивает дисбаланс между мужчиной и женщиной.

В целом, исследование показало, что агрессоры редко или практически никогда не несут ответственности за проявление насилия в отношении женщин-медиков, зачастую обращения пострадавших остаются без внимания. Неуверенность в получении необходимой защиты от соответствующих органов, в свою очередь, обуславливает отказ женщин от попыток подать жалобу, заявление, обращение. Безнаказанность всегда приводит увеличению и усилению сексуального домогательства.

Как отмечается в исследовании, более 59% опрошенных признались, что, пережив домогательства, испытали стресс от унижения человеческого достоинства, впали в депрессию, которая привела к ухудшению физиологического и психологического здоровья - головная боль, бессонница, повышенное давление, нервные срывы. Что, безусловно, сказывается на качестве их служебных обязанностей.

В исследовании также подчеркивается, что Кыргызстан имеет прогрессивно сформированное национальное законодательство для обеспечения гендерного равенства, которое включает конституционные нормы защиты прав и возможностей граждан (ст. 24 Конституции КР). Правовая база принята в соответствии с международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика. Но проблемой остается их реализация, в том числе и в такой ключевой сфере, как здравоохранение.

Отмечается также, что в действующих законах нет единого определения сексуальных домогательств, признаков данного деяния и правовых механизмов защиты и охраны от этого негативного явления. А это значительно усложняет реализацию предоставляемой гарантии защиты прав женщин. Пока в законах не будет четкого определения, что такое сексуальное домогательство, то и не будет предмета совершения противоправного деяния и наказания за него.

Поэтому, как подчеркивают авторы исследования, в нормативно-правовую базу необходимо включить четкое определение сексуальных домогательств, описания признаков данного деяния. А также установить правовые механизмы защиты и правовую ответственность в отношении лиц, совершивших сексуальные домогательства на рабочем месте.

В исследовании даны рекомендации органам исполнительной власти, осуществляющим управление в области медицины. А также руководителям медицинских образовательных учреждений, профсоюзным организациям медучреждений для решения проблемы гендерного неравенства и предотвращения сексуальных домогательств.

Жуткие истории

"У нас был случай, когда при свидетелях врач-мужчина увлек за собой, против ее воли, медсестру в пустое помещение, что там происходило, всем было понятно, но никто ничего не предпринял для того, чтобы остановить врача. Медсестра была молодой, разведенной, очень тихой. На следующий день медсестра и бровью не повела, без проявления эмоций и без жалоб она продолжила работу. Все вокруг шептались, но никто никуда с жалобой не обратился. А куда и к кому обращаться в таких случаях? Никто не хочет терять работу, где ее найдешь в такое время".

Врач клинической больницы, г.Ош.

"В настоящее время я ординатор. Но когда училась, у нас в группе был случай. Один преподаватель лет 50-ти, которого все звали "черный ректор", не дал моей однокурснице закончить курс. Кличку свою он получил потому, что у него при себе был всегда черный блокнотик, где он вел записи. Моя однокурсница была очень красивой и училась очень хорошо, достойна была президентской стипендии. Но у нее были проблемы с желудком. Жили мы в общежитии, питались кое-как. Он знал про нее все. Взамен услуг сексуального характера предложил ей отдельную квартиру, хорошее питание и успешное завершение учебы. И, получив отказ, сделал все возможное, чтобы она не смогла окончить курс, она не могла сдать отработки, которые были у нее по состоянию ее здоровья. Все, кто не принимал у нее отработки, говорили, что получили указание. К "черному ректору" поодиночке никто из девушек не ходил сдавать зачеты, только группой или в сопровождении мальчиков".

Ординатор СЭС, г.Бишкек.



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