Как россиянка с кыргызстанцем китайца обманули

Гражданка Российской Федерации Е.Н. и гражданин Кыргызстана И.М. предстали перед Первомайским районным судом Бишкека.

Первая – по обвинению в вымогательстве, второго обвинили в самоуправстве.

По материалам уголовного дела, в марте прошлого года Е.Н. заключила соглашение с неким гражданином Китая (в русском варианте его имя Саша). Е.Н. обязалась доставить в Москву через Кыргызстан груз в виде электронных сигарет на общую сумму 80 000 долларов. Получила груз на складе – и передала его в полном составе своему знакомому И.М., которому, как выяснилось, была должна большую сумму денег.

И.М. был в курсе, что товар не принадлежит его должнице. Но принял его и поместил в контейнер на "Дордое". И в дальнейшем не реагировал на неоднократные просьбы законных владельцев-предпринимателей вернуть им ценный груз.

Китаец Саша тем временем находился у себя на родине. Ему Е.Н. сообщила, что передала товар И.М. для того, чтобы он сопроводил его до заказчиков… А вскоре стала изображать из себя потерпевшую, пожаловавшись, что И.М. якобы узнал о том, что груз контрабандный, и теперь требует у нее 20 000 долларов.

Саша заплатить согласился. Однако, получив так быстро его согласие, Е.Н. решила, что запросила маловато. И увеличила сумму, якобы требуемую ее приятелем, до 45 000 долларов. Такими деньгами Саша не располагал. Две тысячи готов был отдать хоть сейчас, но не больше. А Е.Н. пошла на принцип и затребовала уже 50 000 долларов…

Представителю китайского бизнесмена в Бишкеке ничего не осталось, как обратиться в ГКНБ с заявлением о вымогательстве. Е.Н. была задержана с поличным, в момент передачи денег (бОльшая часть – сувенирными купюрами).

Суд решил, что исправление подсудимой Е.Н. возможно только в условиях изоляции от общества, и приговорил ее к шести годам исправительной колонии общего режима.

И.М. признан виновным в самоуправстве и отделался штрафом в размере 70 000 сомов.



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