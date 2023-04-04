За месяц баранина в Кыргызстане подорожала почти на 14 сомов

С начала марта баранина в Кыргызстане подорожала на 13,77 сома.

Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Если по состоянию на 1 марта баранина стоила 531,97 сома, то в последний день месяца — 545,74 сома. При этом больше всего она подорожала в Бишкеке — почти на 25 сомов. А в Кербене и Кара-Балте, наоборот, подешевела — на 10 и 6,67 сома соответственно.

На конец марта самой дорогой баранина была в Баткене и Кара-Суу — по 600 сомов за килограмм. А дешевле этот вид мяса продавали в селе Покровка Манасского района (450 сомов), а также в Токтогуле (485 сомов).



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/262385/