Омбудсмен просит власти обратить внимание на проблемы афганских кыргызов

Омбудсмен призывает госорганы обратить внимание на проблемы этнических кыргызов, переселившихся на историческую родину из афганского Памира.

Подробности сообщает институт акыйкатчи.

По его данным, мониторинговая группа из числа сотрудников посетила село Талды-Суу Алайского района Ошской области, где компактно проживают кайрылманы.

Глава айыл окмоту Турусбек Таев рассказал о положении переселенцев. По его словам, в селе проживает 16 семей памирских кыргызов, всего 87 человек. Большинство из них переселилось в 2019 году, все они приняты в кыргызское гражданство, из них 45 человек получили кыргызские паспорта, остальные проживают с афганскими документами.

Ежегодно им оказывается гуманитарная помощь продуктами, одеждой, углем. Однако в последний год гуманитарная помощь сократилась, осталось только снабжение углем. В самом начале каждой семье безвозмездно передали по 10 голов баранов, корове и лошади. Лошадей многие переселенцы продали, некоторые купили автомобили. Органы МСУ предлагают организовать водительские курсы для переселенцев.

В местной школе организовали курсы по грамотности отдельно для женщин и мужчин, дети учатся вместе с детьми местных жителей. Медицинская помощь предоставляется по мере необходимости. Каких-либо проблем или конфликтов с местным населением не возникало.

Стоит отметить, что все кайрылманы из Афганистана, проживающие в селе, — безработные. Им выделили земли для ведения сельского хозяйства, однако из-за отсутствия поливной воды, они не используются. В селе не проведена питьевая вода на те участки, где проживают кайрылманы. У памирских кыргызов не навыков и знаний в ведении быта.

Дети и подростки, не достигшие возраста получения паспорта, родившиеся на территории Афганистана, проживают с афганскими документами, из-за чего возникают проблемы с получением некоторых социальных услуг.

Атыр Абдрахматова считает, что практика компактного расселения кайрылманов мало способствует их эффективной адаптации и интеграции в местное сообщество.



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