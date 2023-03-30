В Кочкоре несовершеннолетнюю выдали замуж. Родственников и мужа осудили

Кочкорский районный суд вынес приговор родственникам несовершеннолетней девочки, которую выдали замуж.

Об этом указывается в решении суда.

Уточняется, что на скамье подсудимых оказались пять человек — родители супруга девушки, ее мать, мулла, который провел обряд и сам муж.

«В ходе судебного заседания мама пострадавшей рассказала, что была против того, чтобы ее 16-летняя дочь выходила замуж, но та стала угрожать тем, что покончит с собой, если ее не выдадут. Боясь того, что та совершит суицид, она согласилась, и сейчас К.Н. живет с супругом. Родители мужа сообщили суду, что их сын сказал о намерении жениться, они не спрашивали про возраст девушки, а по кыргызскому обряду надели на нее серьги, а потом женили его», — указано в приговоре.

Мулла заявил, что ранее проводил обряды нике и проверял паспорта. Однако в этот раз ему сказали, что девушка паспорт потеряла.

Сама девушка рассказала суду, что полюбила парня, добровольно согласилась выйти за него замуж. Священнослужителя пара обманула якобы потому, что боялась, что их не обвенчают.



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