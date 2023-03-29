ГКНБ КР: Выявлен канал по изготовлению поддельных паспортов КР

Бишкек, "Саясат.kg". В результате проведенных по месту проживания Х.У.О. обысковых мероприятий обнаружены 2 паспорта гражданина КР.

В процессе проводимых органами ГКНБ КР оперативно-розыскных мероприятий по противодействию МТО на территории Ошской области выявлен канал по изготовлению поддельных паспортов КР.

В частности, задержана гражданка КР Х.У.О., уроженка Ошской области, которая по просьбе отдельных членов МТО «ИГ», через свои связи в органах ЗАГСПРН по Ошской области пыталась изготовить поддельные паспорта гражданина КР на граждан РУ, разыскиваемых за причастность к террористической деятельности.

В результате проведенных по месту проживания Х.У.О. обысковых мероприятий обнаружены 2 паспорта гражданина КР. По данному факту в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по установлению законности изготовления и выдачи вышеуказанных паспортов.