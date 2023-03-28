В милицию поступило сообщение о бомбе в бишкеской школе №63

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня, примерно в 09:43 часов в службу 102 ГУВД города Бишкек поступило сообщение, что на территории школы-гимназии №63 якобы заложена бомба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, незамедлительно на место происшествия выехала руководство УВД Октябрьского района, следственно-оперативная группа по приезду, немедленно территория школы была оцеплена сотрудниками милиции. Школьники и сотрудники школы были эвакуированы.
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