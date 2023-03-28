Отчим изнасиловал семилетнюю падчерицу. Дело возбудили после резонанса в СМИ

Об этом сообщили в ведомстве.
После обращения в прокуратуру и СМИ юриста Индиры Саутовой об изнасиловании семилетней девочки отчимом и отказа сотрудников милиции проводить расследование в УВД Ленинского района Бишкека все же возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в рамках доследственной проверки назначена экспертиза. Решается вопрос о назначении еще и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.
Ранее Индира Саутова рассказала, что следователи считают — ребенок все придумал. В УВД Ленинского района уже назначали психолого-психиатрическую экспертизу. По ее итогам выяснилось, что девочка не фантазирует, но у нее обнаружено слабоумие. Однако, как отметила юрист, это не свидетельствует о том, что она все выдумала.
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