Отчим изнасиловал семилетнюю падчерицу. Дело возбудили после резонанса в СМИ

Об этом сообщили в ведомстве.



После обращения в прокуратуру и СМИ юриста Индиры Саутовой об изнасиловании семилетней девочки отчимом и отказа сотрудников милиции проводить расследование в УВД Ленинского района Бишкека все же возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в рамках доследственной проверки назначена экспертиза. Решается вопрос о назначении еще и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее Индира Саутова рассказала, что следователи считают — ребенок все придумал. В УВД Ленинского района уже назначали психолого-психиатрическую экспертизу. По ее итогам выяснилось, что девочка не фантазирует, но у нее обнаружено слабоумие. Однако, как отметила юрист, это не свидетельствует о том, что она все выдумала.



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