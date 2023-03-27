Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 1

Эксперты в Бишкеке обсудят внешнюю политику Турции после саммита ОТГ

В мероприятии примут участие международные эксперты, политологи и представители СМИ.

Завтра, 27 марта 2023 года, в Бишкеке пройдет Круглый стол на тему: "Внешняя политика Турции после саммита ОТГ: вектор на ШОС?". В мероприятии примут участие международные эксперты, политологи и представители СМИ.

Спикеры:

Марс Сариев, политолог

Павел Дятленко. кандидат исторических наук, политолог

Брусиловский Денис Александрович, доктор философских наук

Арсен Усенов, политолог

Павел Воробьев, магистр международного права

Денис Бердаков, политолог

Место проведения: конференц-зал газеты "Вечерний Бишкек"

27 марта 2023 года, в 11.00 часов.

Конференц-зал газеты "Вечерний Бишкек" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").


 
URL: https://www.vb.kg/428306

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить