Эксперты в Бишкеке обсудят внешнюю политику Турции после саммита ОТГ

В мероприятии примут участие международные эксперты, политологи и представители СМИ.
Завтра, 27 марта 2023 года, в Бишкеке пройдет Круглый стол на тему: "Внешняя политика Турции после саммита ОТГ: вектор на ШОС?". В мероприятии примут участие международные эксперты, политологи и представители СМИ.
Спикеры:
Марс Сариев, политолог
Павел Дятленко. кандидат исторических наук, политолог
Брусиловский Денис Александрович, доктор философских наук
Арсен Усенов, политолог
Павел Воробьев, магистр международного права
Денис Бердаков, политолог
Место проведения: конференц-зал газеты "Вечерний Бишкек"
27 марта 2023 года, в 11.00 часов.
Конференц-зал газеты "Вечерний Бишкек" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
URL: https://www.vb.kg/428306
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