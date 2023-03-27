Эксперты в Бишкеке обсудят внешнюю политику Турции после саммита ОТГ

В мероприятии примут участие международные эксперты, политологи и представители СМИ.

Завтра, 27 марта 2023 года, в Бишкеке пройдет Круглый стол на тему: "Внешняя политика Турции после саммита ОТГ: вектор на ШОС?". В мероприятии примут участие международные эксперты, политологи и представители СМИ.

Спикеры:

Марс Сариев, политолог

Павел Дятленко. кандидат исторических наук, политолог

Брусиловский Денис Александрович, доктор философских наук

Арсен Усенов, политолог

Павел Воробьев, магистр международного права

Денис Бердаков, политолог

Место проведения: конференц-зал газеты "Вечерний Бишкек"

27 марта 2023 года, в 11.00 часов.

Конференц-зал газеты "Вечерний Бишкек" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").





URL: https://www.vb.kg/428306