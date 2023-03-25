Видео - ГКНБ КР: Пресек ввоз контрабандного спирта на территорию Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". Установлено, что спирт на территорию КР ввозился под видом ТНП, в специальных ёмкостях мерою в 1 тонну.

24 марта 2023 года управлением ГКНБ КР по Чуйской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, на КПП Акжол-автодорожный пресечена попытка незаконного ввоза спирта на территорию КР, без соответствующих грузо-сопроводительных документов.

Установлено, что спирт на территорию КР ввозился под видом ТНП, в специальных ёмкостях мерою в 1 тонну. В результате задержаны 2 грузовые автомашин марки Мерседес-Бенц «Отего» 1221, по предварительным расчетам общее количество ввозимого спирта составляет около 8 тонн.

Автомашины водворены на штрафстоянку, планируется проведение совместных с УГНС по Чуйской области проверочных мероприятий направленных на установление происхождения товара и причастных к незаконной деятельности лиц.