ГКНБ: Задержаны сотрудники ОУР УВД Первомайского района по факту систематического вымогательства

Бишкек, "Саясат.kg". Задержан начальник ОУР Первомайского района «Э.Д.Т.», старший оперуполномоченный «М.Ж.К.» и оперуполномоченный «Д.А.Б.».

В ходе проводимой ГКНБ работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в правоохранительных органах, 24 марта 2023 года задержаны сотрудники ОУР УВД Первомайского района по факту систематического вымогательства и получения денежных средств от владельцев массажных салонов, за оказание т.н. услуги “крышевания”.

В частности, задержан начальник ОУР Первомайского района «Э.Д.Т.», старший оперуполномоченный «М.Ж.К.» и оперуполномоченный «Д.А.Б.».

Установлено, что вышеуказанные сотрудники, вступив в преступный сговор организовали устойчивую коррупционную схему по получению денежных средств от владельцев массажных салонов находящихся на территории города Бишкек.

Так, сотрудниками ОУР Первомайского района осуществлялись необоснованные рейдовые мероприятия массажных салонов столицы, где основной целью было получение ежемесячной платы за оказание т.н. услуги «крыши», сумма которой варьировалось от 500 до 1000 долларов США.

Следует отметить, что ознакомительную беседу с владельцами массажных салонов проводил сам начальник отдела, где последний запугивая должностным положением, а также угрозами принудительного закрытия действующего бизнеса ставил ежемесячную «отметку».

В случае отказа владельцев салонов от предоставляемой т.н. «крыши сотрудников ОВД» инициировались заявительские материалы с целью проведения рейдовых мероприятий, с последующим наступлением последствий, связанных с угрозами заключения под стражу.

В процессе получения денежных средств указанные сотрудники использовали различные методы, в том числе одноразовые электронные банковские карты, доверенные обменные бюро и другое.

В порядке статьи 96 УПК КР задержанные лица водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР, ведется следствие.

ГКНБ КР просит лиц, пострадавших от противоправного действия вышеуказанных лиц, сотрудников УВД Первомайского района обратится в наш адрес, конфиденциальность предоставленных сведении гарантируется.

